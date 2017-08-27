2017 FALL AUCTION MONDAY ITEMS

By
KQNK AM & FM News Team
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MONDAY FEATURE ITEMS:

DESTINATION KITCHEN CERAMIC COOKING POT W/COOKBOOK $180.00

H&J REAIR RED FRIGIDAIRE WASHER $300.00

MONDAY ITEMS:

DALE’S FISH AND FUN RIFLE FIELD RESTS W SOCKETS $25.00

NORTON PIZZA HUT GIFT CERTIFICATE $25.00

UNITED NW FED CREDIT UNION AMER EAGLE SILVER DOLLAR $60.00

MOFFET DRUG STORE TURQUOISE & BLACK PURSE $65.00

DALE’S FISH AND FUN FLASHLIGHT, WALL LIGHT ECT $26.00

OBERLIN MERCHANTILE CHARLIE PAIGE SWEATER $69.99

RUSTIC REBEL GYPSY SOUL LG PURSE $100.00

AG VALLEY STATION OIL CHANGE $55.00

DALE’S FISH AND FUN SHOOTING GLASSES 4X15 SCOPE $26.00

BEYOND TRENDY MAKE-UP ERASER $25.00

DAIRY QUEEN GIFT CERTIFICATE $25.00

BODYWORX 30 MINUTE MASSAGE $35.00

DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $27.00

C & C TIRE OIL CHANGE $70.00

FIT TO GO ONE MONTH SINGLE MEMBERSHIP $37.00

DALE’S FISH AND FUN 54 INCH PADDED CAMO RIFLE CASE $40.00

NORTON SONIC

HAIR ENVY MILKBARN HEDGEHOG DRESS 2-18 MO. $25.00

RUSTIC REBEL 3D TACK SPUR STAPES $44.00

DALE’S FISH AND FUN 4-PC 6 FOOT FISHING ROD & TACKLE $30.00

NORTON THEATRE 20 MOVIE PUNCH CARD $140.00

NORTON ANIMAL HEALTH CNTR 3 NIGHTS BOARDING $39.00

PFONZ’ GRILL GIFT CERTIFICATE $25.00

DALE’S FISH AND FUN UNCLE MIKES SHOULDER HOLSTER $31.00

GARDEN GATE ETC FAIRY GARDEN MINI BUNNY FARM $50.00

HUSHED SALON-RAEANNA SPA PEDICURE $40.00

STUDIO ONE 11 GIFT CERTIFICATE $25.00

DALE’S FISH AND FUN BSA 9X40 SCOPE W RINGS & COVER $51.00

RUTH’S ANTIQUES EARTH TONE NECKLACE $50.00

ONBERLIN MERCHANTILE 1:43 SCALE KHRUSCHCHEV LIMO $32.00

RAZOR’S EDGE/JORDAN GOSSELIN SHELLAC MANICURE $25.00

DALE’S FISH AND FUN FULL THROTTLE WATER SKIES $79.95

MOFFET DRUG STORE CLADREA BASIL BLUE SAGE SET $53.00

NORTON PIZZA HUT GIFT CERTIFICATE $25.00

UNITED NW FED CREDIT UNION 2017 MINT PROOF SET COINS $35.00

DALE’S FISH AND FUN STORM MASTER 5 BUCKLE OVERSHOES SZ 7 $25.00

KANSASLAND TIRE GIFT CERTIFICATE $25.00

TOWN AND COUNTRY KITCHEN GIFT CERTIFICATE $25.00

THISTLE GIFT CERTIFICATE $25.00

DALE’S FISH AND FUN ONEIDA 16” TAN INSULATED PAC BOOTS SZ 9 $56.00

NORTON SONIC GIFT CERTIFICATE $25.00

DALE’S FISH AND FUN RANGER INSULATED CHEST WADERS SZ 11 $82.00

DALE’S FISH AND FUN RANGER RUBBER INSULATED HIP BOOTS SZ 11 $65.00

DALE’S FISH AND FUN LACROSS 2 BUCLES OVERSHOE SIZE 11 $35.00

DALE’S FISH AND FUN RANGER PAC BOOTS INSULATED THERMOLITE INSOLES SIZE 11 $43.00

DALE’S FISH AND FUN SERVUS 10” STETCH OVERSHOES SIZE 14 $17.00

DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $24.00

DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $27.00

DALE’S FISH AND FUN SURE SHOT 910 SNOW BLU GOOSE CALL PRIMOS 760 CHALLENGS WHEEZE DEER CALL W/LANYARD $22.75

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