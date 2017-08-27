2017 FALL AUCTION MONDAY ITEMS

MONDAY FEATURE ITEMS:
DESTINATION KITCHEN CERAMIC COOKING POT W/COOKBOOK $180.00
H&J REAIR RED FRIGIDAIRE WASHER $300.00
MONDAY ITEMS:
DALE’S FISH AND FUN RIFLE FIELD RESTS W SOCKETS $25.00
NORTON PIZZA HUT GIFT CERTIFICATE $25.00
UNITED NW FED CREDIT UNION AMER EAGLE SILVER DOLLAR $60.00
MOFFET DRUG STORE TURQUOISE & BLACK PURSE $65.00
DALE’S FISH AND FUN FLASHLIGHT, WALL LIGHT ECT $26.00
OBERLIN MERCHANTILE CHARLIE PAIGE SWEATER $69.99
RUSTIC REBEL GYPSY SOUL LG PURSE $100.00
AG VALLEY STATION OIL CHANGE $55.00
DALE’S FISH AND FUN SHOOTING GLASSES 4X15 SCOPE $26.00
BEYOND TRENDY MAKE-UP ERASER $25.00
DAIRY QUEEN GIFT CERTIFICATE $25.00
BODYWORX 30 MINUTE MASSAGE $35.00
DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $27.00
C & C TIRE OIL CHANGE $70.00
FIT TO GO ONE MONTH SINGLE MEMBERSHIP $37.00
DALE’S FISH AND FUN 54 INCH PADDED CAMO RIFLE CASE $40.00
NORTON SONIC
HAIR ENVY MILKBARN HEDGEHOG DRESS 2-18 MO. $25.00
RUSTIC REBEL 3D TACK SPUR STAPES $44.00
DALE’S FISH AND FUN 4-PC 6 FOOT FISHING ROD & TACKLE $30.00
NORTON THEATRE 20 MOVIE PUNCH CARD $140.00
NORTON ANIMAL HEALTH CNTR 3 NIGHTS BOARDING $39.00
PFONZ’ GRILL GIFT CERTIFICATE $25.00
DALE’S FISH AND FUN UNCLE MIKES SHOULDER HOLSTER $31.00
GARDEN GATE ETC FAIRY GARDEN MINI BUNNY FARM $50.00
HUSHED SALON-RAEANNA SPA PEDICURE $40.00
STUDIO ONE 11 GIFT CERTIFICATE $25.00
DALE’S FISH AND FUN BSA 9X40 SCOPE W RINGS & COVER $51.00
RUTH’S ANTIQUES EARTH TONE NECKLACE $50.00
ONBERLIN MERCHANTILE 1:43 SCALE KHRUSCHCHEV LIMO $32.00
RAZOR’S EDGE/JORDAN GOSSELIN SHELLAC MANICURE $25.00
DALE’S FISH AND FUN FULL THROTTLE WATER SKIES $79.95
MOFFET DRUG STORE CLADREA BASIL BLUE SAGE SET $53.00
NORTON PIZZA HUT GIFT CERTIFICATE $25.00
UNITED NW FED CREDIT UNION 2017 MINT PROOF SET COINS $35.00
DALE’S FISH AND FUN STORM MASTER 5 BUCKLE OVERSHOES SZ 7 $25.00
KANSASLAND TIRE GIFT CERTIFICATE $25.00
TOWN AND COUNTRY KITCHEN GIFT CERTIFICATE $25.00
THISTLE GIFT CERTIFICATE $25.00
DALE’S FISH AND FUN ONEIDA 16” TAN INSULATED PAC BOOTS SZ 9 $56.00
NORTON SONIC GIFT CERTIFICATE $25.00
DALE’S FISH AND FUN RANGER INSULATED CHEST WADERS SZ 11 $82.00
DALE’S FISH AND FUN RANGER RUBBER INSULATED HIP BOOTS SZ 11 $65.00
DALE’S FISH AND FUN LACROSS 2 BUCLES OVERSHOE SIZE 11 $35.00
DALE’S FISH AND FUN RANGER PAC BOOTS INSULATED THERMOLITE INSOLES SIZE 11 $43.00
DALE’S FISH AND FUN SERVUS 10” STETCH OVERSHOES SIZE 14 $17.00
DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $24.00
DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $27.00
DALE’S FISH AND FUN SURE SHOT 910 SNOW BLU GOOSE CALL PRIMOS 760 CHALLENGS WHEEZE DEER CALL W/LANYARD $22.75