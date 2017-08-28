    TUESDAY FALL AUCTION ITEMS

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    KQNK AM & FM News Team
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    TUESDAY FEATURE ITEMS:

    PRAIRIELAND ELECTRIC R/O WATER FILTRATION SYSTEM $370.00

    DALE’S FISH AND FUN MOUNTED TURKEY $225.00

    DEFINE GYM AND SALON ANNUAL FAMILY MEMBERSHIP $600.00

    TUESDAY ITEMS:

    DALE’S FISH AND FUN VARIOUS GAME CALLS & DOG BELL $33.00

    GARDEN GATE ETC GIFT CERTIFICATE $25.00

    UNITED NW FED CREDIT UNION 2016 MINT PROOF SET COINS $35.00

    DALE’S FISH AND FUN PREDIATOR COMBO & TURKEY YELP CALLS$27.00

    MOFFET DRUG STORE BURTON CHRISTMAS ORNAMENTS $40.00

    OBERLIN MERCHANTILE CHRISTMAS SEQUINED BLK BLOUSE $30.00

    AG VALLEY STATION OIL CHANGE $55.00

    DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $25.00

    NORTON SONIC GIFT CERTIFICATE $25.00

    BEYOND TRENDY GYMNASTICS BRACELETS $25.00

    RAZOR’S EDGE/ALI SHAMPOO, CUT AND STYLE $25.00

    DALE’S FISH AND FUN TASCO 39X32 SCOPE FOR .22 $49.95

    COLE FAMILY EYE CARE COCOON SUN GLASSES $50.00

    RUSTIC REBEL MONTANA WEST GUN CARRIER PURSE $45.00

    DEFINE GYM AND SALON 1 MONTH FAMILY MEMBERSHIP $60.00

    DALE’S FISH AND FUN FULL THROTTLE WOODEN TRAINER SKIES $79.95

    NORTON SONIC GIFT CERTIFICATE $25.00 BODYWORX 30 MINUTE MASSAGE $35.00

    GARDEN GATE ETC SET OF 3 LED FLICKER CANDLES $33.00

    DALE’S FISH AND FUN 5 BUCKLE OVERSHOES SIZE 8 $25.00

    HUSHED SALON-RAEANNA SCHALLAC MANACURE $25.00

    NORTON AUTO SUPPLY 100 PC SCREW DRIVER KIT $42.00

    MCS VIRUS REMOVAL $115.00

    DALE’S FISH AND FUN SZ 13 INSULATED RUBBER CHEST WADERS $82.00

    PFONZ’ GRILL GIFT CERTIFICATE $25.00

    KANSASLAND TIRE GIFT CERTIFICATE $25.00

    TOWN AND COUNTRY KITCHEN GIFT CERTIFICATE $25.00

    DALE’S FISH AND FUN BSA 9X40 SCOPE W RINGS & COVER $51.00

    THISTLE GIFT CERTIFICATE $25.00

    STUDIO ONE 11 GIFT CERTIFICATE $25.00

    HUSHED SALON-PAIGE SPA PEDICURE $40.00

    RUTH’S ANTIQUES MALACHITE NECKLACE $100.00

    DALE’S FISH AND FUN ONEIDA 16” TAN INSULATED PAC BOOTS SZ 9 $56.00

    RUSTIC REBEL HANDGUN CASE $34.00

    DALE’S FISH AND FUN BAG 29-32 ASSORTTED FISHING $25.00 EA

    OBERLIN MERCHANTILE 1:43 SCALE BREZHNEV LIMO $32.00

    GARDEN GATE ETC FAIRY GARDEN MINI BEACH LIFE $50.00

    MOFFET DRUG STORE CLADREA LAVENDER PINE SET $30.00

    HAIR ENVY MILKBARN HEDGEHOG ROMPER 2-18 MO $36.00

    DALE’S FISH AND FUN BG 65-66 CRANE CALL/DEER CALL $24.00 EA

    NORTON PIZZA HUT GIFT CERTIFICATE $25.00

    UNITED NW FED CREDIT UNION 2014 MINT PROOF SET COINS $35.00

    DALE’S FISH AND FUN RANGER INSULATED CHEST WADERS SZ 7 $82.00

    DALE’S FISH AND FUN BAGS 10-11 FISHING TACKLE $25.00 EA

    DALE’S FISH AND FUN RANGER THERMALITE TAN PAC BOOTS SZ 13 $50.00

    DALE’S FISH AND FUN RANGER INSULATED BLK PAC BOOTS SZ 11 $43.00

    DALE’S FISH AND FUN SERVUS 10” STETCH OVERSHOES SIZE 15 $17.00

    DALE’S FISH AND FUN BG 67 CRANE CALL/DEER CALL $24.00

    DALE’S FISH AND FUN BG 68 HOG SQUEALER/DEER CALL $25.00

    DALE’S FISH AND FUN BG 103, 104, 106 4X15 SCOPE, AIRGUN MATTE RINGS, SOFT AIR 6PK CARTRIDGES FOR NODEY 57 $24.00 EA

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