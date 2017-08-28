TUESDAY’S FALL AUCTION ITEMS

TUESDAY FEATURE ITEMS:
PRAIRIELAND ELECTRIC R/O WATER FILTRATION SYSTEM $370.00
DALE’S FISH AND FUN MOUNTED TURKEY $225.00
DEFINE GYM AND SALON ANNUAL FAMILY MEMBERSHIP $600.00
TUESDAY ITEMS:
DALE’S FISH AND FUN VARIOUS GAME CALLS & DOG BELL $33.00
GARDEN GATE ETC GIFT CERTIFICATE $25.00
UNITED NW FED CREDIT UNION 2016 MINT PROOF SET COINS $35.00
DALE’S FISH AND FUN PREDIATOR COMBO & TURKEY YELP CALLS$27.00
MOFFET DRUG STORE BURTON CHRISTMAS ORNAMENTS $40.00
OBERLIN MERCHANTILE CHRISTMAS SEQUINED BLK BLOUSE $30.00
AG VALLEY STATION OIL CHANGE $55.00
DALE’S FISH AND FUN FISHING TACKLE ASSORTMENT $25.00
NORTON SONIC GIFT CERTIFICATE $25.00
BEYOND TRENDY GYMNASTICS BRACELETS $25.00
RAZOR’S EDGE/ALI SHAMPOO, CUT AND STYLE $25.00
DALE’S FISH AND FUN TASCO 39X32 SCOPE FOR .22 $49.95
COLE FAMILY EYE CARE COCOON SUN GLASSES $50.00
RUSTIC REBEL MONTANA WEST GUN CARRIER PURSE $45.00
DEFINE GYM AND SALON 1 MONTH FAMILY MEMBERSHIP $60.00
DALE’S FISH AND FUN FULL THROTTLE WOODEN TRAINER SKIES $79.95
NORTON SONIC GIFT CERTIFICATE $25.00 BODYWORX 30 MINUTE MASSAGE $35.00
GARDEN GATE ETC SET OF 3 LED FLICKER CANDLES $33.00
DALE’S FISH AND FUN 5 BUCKLE OVERSHOES SIZE 8 $25.00
HUSHED SALON-RAEANNA SCHALLAC MANACURE $25.00
NORTON AUTO SUPPLY 100 PC SCREW DRIVER KIT $42.00
MCS VIRUS REMOVAL $115.00
DALE’S FISH AND FUN SZ 13 INSULATED RUBBER CHEST WADERS $82.00
PFONZ’ GRILL GIFT CERTIFICATE $25.00
KANSASLAND TIRE GIFT CERTIFICATE $25.00
TOWN AND COUNTRY KITCHEN GIFT CERTIFICATE $25.00
DALE’S FISH AND FUN BSA 9X40 SCOPE W RINGS & COVER $51.00
THISTLE GIFT CERTIFICATE $25.00
STUDIO ONE 11 GIFT CERTIFICATE $25.00
HUSHED SALON-PAIGE SPA PEDICURE $40.00
RUTH’S ANTIQUES MALACHITE NECKLACE $100.00
DALE’S FISH AND FUN ONEIDA 16” TAN INSULATED PAC BOOTS SZ 9 $56.00
RUSTIC REBEL HANDGUN CASE $34.00
DALE’S FISH AND FUN BAG 29-32 ASSORTTED FISHING $25.00 EA
OBERLIN MERCHANTILE 1:43 SCALE BREZHNEV LIMO $32.00
GARDEN GATE ETC FAIRY GARDEN MINI BEACH LIFE $50.00
MOFFET DRUG STORE CLADREA LAVENDER PINE SET $30.00
HAIR ENVY MILKBARN HEDGEHOG ROMPER 2-18 MO $36.00
DALE’S FISH AND FUN BG 65-66 CRANE CALL/DEER CALL $24.00 EA
NORTON PIZZA HUT GIFT CERTIFICATE $25.00
UNITED NW FED CREDIT UNION 2014 MINT PROOF SET COINS $35.00
DALE’S FISH AND FUN RANGER INSULATED CHEST WADERS SZ 7 $82.00
DALE’S FISH AND FUN BAGS 10-11 FISHING TACKLE $25.00 EA
DALE’S FISH AND FUN RANGER THERMALITE TAN PAC BOOTS SZ 13 $50.00
DALE’S FISH AND FUN RANGER INSULATED BLK PAC BOOTS SZ 11 $43.00
DALE’S FISH AND FUN SERVUS 10” STETCH OVERSHOES SIZE 15 $17.00
DALE’S FISH AND FUN BG 67 CRANE CALL/DEER CALL $24.00
DALE’S FISH AND FUN BG 68 HOG SQUEALER/DEER CALL $25.00
DALE’S FISH AND FUN BG 103, 104, 106 4X15 SCOPE, AIRGUN MATTE RINGS, SOFT AIR 6PK CARTRIDGES FOR NODEY 57 $24.00 EA