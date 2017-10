3A State Volleyball Pool Play Results – 10/27/17

POOL I

8:30 a.m. Cheney def Beloit 25 – 13 ; 25 – 14 ; –

9:30 a.m. Thomas More Prep-Marion def Wellsville 25 – 21 ; 25 – 21 ; –

10:30 a.m. Cheney def Wellsville 25 – 15 ; 25 – 15 ; –

11:30 a.m. Thomas More Prep-Marion def Beloit 25 – 16 ; 25 – 16 ; –

12:30 p.m. Beloit def Wellsville 25 – 17 ; 13 – 25 ; 25 – 14

1:30 p.m. Cheney def Thomas More Prep-Marion 25 – 20 ; 25 – 21 ; –

POOL II

8:30 a.m. Hesston def Erie 25 – 9 ; 25 – 14 ; –

9:30 a.m. Seneca-Nemaha Central def Silver Lake 25 – 19 ; 25 – 23 ; –

10:30 a.m. Silver Lake def Hesston 18 – 25 ; 25 – 17 ; 25 – 19

11:30 a.m. Seneca-Nemaha Central def Erie 25 – 13 ; 25 – 9 ; –

12:30 p.m. Silver Lake def Erie 25 – 15 ; 25 – 3 ; –

1:30 p.m. Hesston def Seneca-Nemaha Central 25 – 20 ; 25 – 19 ; –

FINALS & CONSOLATION

Cheney vs. Nemaha Central – 10:00 AM Saturday

Hesston vs. Thomas More Prep – 10:00 AM Saturday

Championship – 11:30 AM Saturday

3rd Place – 11:30 AM Saturday