All-State Volleyball Tournament Teams Announced

October 28, 2017, Topeka, KS — The Kansas Volleyball Association is pleased to announce the 2017 State All Tournament Teams selected during the Kansas State High School Activities Association’s State Championships held on October 27 and 28. A State All Tournament Team was selected for each classification and each is comprised of 12 players.

CLASS 6A

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Carly Bachelor 5’9” OH SR Washburn Rural

2 Kayley Cassaday 6’0” OH JR Blue Valley North

3 Jaiden Chase 5’9” L SR Olathe Northwest

4 Brooklyn Cink * 5’11” OH JR Manhattan

5 Shelby Ebert 5’9” OH JR Washburn Rural

6 Hannah Engelken 6’1” MB SR Blue Valley West

7 Taylor Kuper * 5’9” OH SR Olathe Northwest

8 Georgia Mullens 6’0” MB SR Olathe Northwest

9 Megan Neil * 5’11” OH SR Blue Valley West

10 Jana Owens 5’9” S SR Blue Valley West

11 Kaiti Parks 6’2” MB SO Olathe Northwest

12 Kenzie Smith 5’9” S SR Manhattan

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 5A

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Taylor Antonowich 5’10” OH SR Newton

2 Caroline Bien 5’10” OH/RS FR St. Thomas Aquinas

3 Ellie Bolton 5’7” L SO St. James Academy

4 Allison Coens * 5’10” OH SO St. James Academy

5 Rachel Fairbanks 6’0” M JR Lansing

6 Kade Hackerott 5’11” S/RS SO Goddard

7 Ella Larkin 5’9” S/OH FR Bishop Carroll

8 Morgan Miller * 5’6” S JR St. James Academy

9 Sydney Morrow 5’10” MH SO Goddard

10 Karli Schmidt 6’1” OH SO Lansing

11 Emma VanPelt 5’9” L JR St. Thomas Aquinas

12 Caroline Zabroske 5’11” OH/MB SO St. Thomas Aquinas

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 4A – Division I

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Carson Buffington 5’8” S JR Louisburg

2 Anna Dixon * 6’4” OH JR Louisburg

3 Shayland French 5’9” MB SR Wellington

4 Sarah Lazar 6’0” MB SR Rose Hill

5 Sophie McMullen 5’11” OH SR Louisburg

6 Riley Oglevie 6’2” OH/MB JR Ulysses

7 Serena Sparks * 5’3” L JR Bishop Miege

8 Riley Tinder 5’10” OH/DS SO Basehor-Linwood

9 Gracie VanDriel * 6’2” MB JR Rose Hill

10 Payton Verhulst 6’0” OH FR Bishop Miege

11 Emily Witt * 6’1” S SR Rose Hill

12 Danyel Yardley 5’5” L SR Rose Hill

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 4A-Div II

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Regan Baum 5’10” OH JR Holton

2 Tara Davis * 6’0” MB SR Nickerson

3 Amanda Desch ** 5’9” OH/S SR Hayden

4 Ashlynn Doebele 5’7” OH/S JR Burlington

5 Remyngton Green * 5’5” OPP SR Nickerson

6 Sydney Hilmer 5’9” OPP SO Hayden

7 Brooklyn Hunter ** 6’0” S/OPP JR Hayden

8 Sophie Mader 6’0” S SR Nickerson

9 Maddie McGreevy 5’9” OH JR Hayden

10 Maggie Peterson 5’6” L JR Wichita Trinity

11 Ashley Sawyer 5’9” OH FR Wichita Trinity

12 Morgan Stout 6’1” MB SO Nickerson

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 3A

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Marissa Bates * 5’6” OH 12 Silver Lake

2 Jacy Dalinghaus 5’8” OH/OPP 11 Nemaha Central

3 Alaina Dunlavy * 5’7” S 12 Hesston

4 Kailey Ince ** 6’1” OH 12 Hesston

5 Mia Loganbill 5’9” OH 12 Hesston

6 Laura Macke 6’1 OH/MH 12 Nemaha Central

7 Emily Monson 5’5 OH 12 Cheney

8 Ashley Ostrander 5’6” S 12 TMP

9 Kadie Smith 5’10” MH 12 Cheney

10 Kayla Vitztum 5’10” OH 12 TMP

11 Kristen Wewe * 5’5” L 12 Cheney

12 Savannah Yost 6’0” OH/S 12 TMP

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 2A

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Kate Allen ** 5’7” OH 12 Heritage Christian

2 Jillian Blackman 5’3” L 11 Heritage Christian

3 Leah Booton 5’9” OH 12 Goessel

4 Savannah Crossland * 5’10” OH 11 Heritage Christian

5 Faith Hammontree ** 6’5” MH 11 Heritage Christian

6 Eden Hiebert ** 5’10” OH 12 Goessel

7 Shea Manley 5’7” S 12 Valley Heights

8 Kayla Smith 5’9” OH 12 Valley Heights

9 Camilla Stockard 5’8” OH/S 9 St. Mary’s Colgan

10 Brecken VandenHoek 5’8” OH 11 Kiowa County

11 Samantha Vermetten 5’9” OH 10 Valley Heights

12 Savanna Wuest 5’6” S 11 Goessel

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 1A-Div I

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Rylee Alexander 5’9” S SR South Central

2 Logan Batchman 5’6” OH SR Sylvan-Lucas Unified

3 Kennedy Becker 5’10” OH SO Centralia

4 Macy Doebele * 5’11” OH JR Hanover

5 Katie Glatczak 5’7” S SR Centralia

6 Kassadee Harris 5’7” RS SR South Central

7 Delaney Herold 5’8” OH/MB JR Sylvan-Lucas Unified

8 Jordan Jellison 6’0” MB JR South Central

9 Maegan Koch 5’11” OH JR Centralia

10 Haley Keeler 5’6” S JR Pretty Prairie

11 Madison Lueger * 5’11” OH JR Centralia

12 Morgan Schrag 5’10” OH/MB JR Pretty Prairie

* indicates selected in previous year(s)

CLASS 1A-Div II

2017 STATE ALL TOURNAMENT TEAM

(listed in alphabetical order)

SELECTED BY THE KANSAS VOLLEYBALL ASSOCIATION

NAME HEIGHT POSITION YEAR SCHOOL

1 Paige Baird 5’7” OH/S JR Northern Valley

2 Zoe Cox 5’6” OH JR Northern Valley

3 Kara Eilert 5’11” OH/MH JR St. John’s/Tipton

4 Lanae Goetz 5’7” S/OH SR Wheatland/Grinnell

5 Chaylee Lowry 5’8” S/OH SR Northern Valley

6 Kaleigh Maier 5’5” S/H JR Otis-Bison

7 Trisha Mathewson * 6’0” MH/S SR Axtell

8 Lacey Mitchell * 5’5” L SR Otis-Bison

9 Zoe Schultz ** 5’10” OH SR Wheatland/Grinnell

10 Caitlin Strong 5’6” S SO St.John’s/Tipton

11 Madeline Wilts 6’0” MH SO Otis-Bison

12 Shayla Wood 6’3” MB SR Wheatland/Grinnell

* indicates selected in previous year(s)