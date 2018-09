Kansas High School Classifications Set For 2018-2019 Season

The Kansas State High School Activities Association released the 2018-2019 high school classifications for high school activities. These classifications will not apply to football, as that program runs on a 2 year classification cycle.

CLASS 6A

Class School Enrollment 6A Wichita-East HS 2462 6A Wichita-North HS 2260 6A Garden City HS 2052 6A Wichita-Southeast HS 2041 6A Derby HS 2035 6A Olathe South HS 2032 6A Olathe North HS 1965 6A Dodge City HS 1956 6A Topeka-Washburn Rural HS 1937 6A Olathe Northwest HS 1936 6A Olathe East HS 1899 6A Lawrence-Free State HS 1857 6A Shawnee Mission East HS 1788 6A Manhattan HS 1774 6A Topeka HS 1763 6A Wichita-South HS 1752 6A Wichita-Haysville Campus HS 1698 6A Shawnee Mission West HS 1657 6A Gardner-Edgerton HS 1643 6A Overland Park-Blue Valley Northwest HS 1633 6A Overland Park-Blue Valley HS 1632 6A Shawnee Mission Northwest HS 1629 6A Overland Park-Blue Valley West HS 1620 6A Lawrence HS 1592 6A Overland Park-Blue Valley North HS 1525 6A Shawnee Mission South HS 1509 6A Shawnee Mission North HS 1497 6A Kansas City-Wyandotte HS 1474 6A Wichita-West HS 1450 6A Hutchinson HS 1447 6A Junction City HS 1427 6A Liberal HS 1401 6A Shawnee-Mill Valley HS 1371 6A Kansas City-JC Harmon HS 1337 6A Olathe West HS 1328 6A Leavenworth HS 1320

CLASS 5A

Class School Enrollment 5A Wichita-Heights HS 1313 5A Wichita-Northwest HS 1259 5A Maize HS 1231 5A Emporia HS 1216 5A Topeka-Seaman HS 1201 5A Wichita-Bishop Carroll HS 1171 5A Overland Park-Blue Valley Southwest HS 1119 5A Topeka West HS 1105 5A Kansas City-Turner HS 1102 5A Kansas City-Washington HS 1092 5A Kansas City-FL Schlagle HS 1061 5A Salina-Central HS 1051 5A Tecumseh-Shawnee Heights HS 1051 5A Newton HS 1038 5A Maize South HS 1022 5A Salina-South HS 1022 5A De Soto HS 953 5A Overland Park-St. Thomas Aquinas HS 949 5A Goddard-Eisenhower HS 936 5A Topeka-Highland Park HS 922 5A Lenexa-St. James Academy 902 5A Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS 894 5A Valley Center HS 885 5A Great Bend HS 867 5A Lansing HS 852 5A Kansas City-Sumner Academy 846 5A Hays HS 837 5A Pittsburg HS 837 5A Andover HS 836 5A Goddard HS 825 5A Spring Hill HS 779 5A Arkansas City HS 773 5A Basehor-Linwood HS 756 5A McPherson HS 752 5A Bonner Springs HS 750 5A Andover Central HS 748

CLASS 4A

Class School Enrollment 4A Ottawa HS 679 4A Shawnee Mission-Bishop Miege HS 679 4A Winfield HS 672 4A Augusta HS 649 4A Buhler HS 641 4A Tonganoxie HS 635 4A Paola HS 617 4A Fort Scott HS 596 4A Kansas City-Piper HS 596 4A Towanda-Circle HS 576 4A Independence HS 566 4A Chanute HS 558 4A El Dorado HS 546 4A Mulvane HS 533 4A Louisburg HS 530 4A Abilene HS 501 4A Eudora HS 498 4A Wellington HS 489 4A Coffeyville-Field Kindley HS 484 4A Altamont-Labette County HS 477 4A Atchison HS 474 4A Rose Hill HS 465 4A Baldwin HS 444 4A Topeka-Hayden HS 436 4A Ulysses HS 436 4A Wamego HS 428 4A Andale HS 388 4A Iola HS 366 4A Clearwater HS 363 4A Parsons HS 339 4A Pratt HS 336 4A Garnett-Anderson County HS 334 4A Chapman HS 322 4A Osawatomie HS 320 4A Nickerson HS 317 4A Wichita-Trinity Academy 317

CLASS 3A

Class School Enrollment 3A Holton HS 315 3A Clay Center Community HS 303 3A LaCygne-Prairie View HS 303 3A Concordia HS 298 3A Girard HS 295 3A Carbondale-Santa Fe Trail HS 293 3A Galena HS 289 3A Baxter Springs HS 288 3A Burlington HS 288 3A Hugoton HS 288 3A Columbus HS 285 3A Kansas City-Bishop Ward HS 281 3A Meriden-Jefferson West HS 279 3A Wichita Collegiate HS 277 3A Marysville HS 269 3A St. George-Rock Creek HS 268 3A Hiawatha HS 265 3A Lindsborg-Smoky Valley HS 265 3A Frontenac HS 263 3A Hesston HS 263 3A Perry-Lecompton HS 263 3A Larned HS 260 3A Russell HS 256 3A Caney Valley HS 255 3A Hoyt-Royal Valley HS 255 3A Scott Community HS 254 3A Colby HS 250 3A Holcomb HS 246 3A Sabetha HS 244 3A Goodland HS 239 3A Beloit HS 237 3A Halstead HS 232 3A Cheney HS 231 3A Easton-Pleasant Ridge HS 230 3A Haven HS 228 3A Wellsville HS 226 3A Riley County HS 224 3A Kingman HS 223 3A Fredonia HS 222 3A Osage City HS 220 3A Riverton HS 218 3A Douglass HS 215 3A Cimarron HS 214 3A Council Grove HS 214 3A Lyons HS 208 3A Anthony/Harper-Chaparral HS 207 3A Cherryvale HS 207 3A Silver Lake HS 206 3A Atchison-Maur Hill-Mount Academy 203 3A Neodesha HS 203 3A Norton Community HS 202 3A Seneca-Nemaha Central HS 202 3A St. Marys HS 201 3A Gypsum-Southeast of Saline HS 200 3A Hoisington HS 199 3A Hays-Thomas More Prep-Marian HS 187 3A Minneapolis HS 184 3A Kismet-Southwestern Heights HS 182 3A Eureka HS 181 3A Belle Plaine HS 180 3A Phillipsburg HS 180 3A Pomona-West Franklin HS 179 3A Wathena-Riverside HS 175 3A Erie HS 174

CLASS 2A

Class School Enrollment 2A Oskaloosa HS 172 2A Humboldt HS 171 2A McLouth HS 169 2A Mound City-Jayhawk Linn HS 168 2A Ellsworth HS 167 2A Conway Springs HS 166 2A Whitewater-Remington HS 166 2A Cherokee-Southeast HS 165 2A Effingham-Atchison Co Community HS 164 2A Lakin HS 163 2A Rossville HS 163 2A Prairie Village-Kansas City Christian HS 162 2A Eskridge-Mission Valley HS 161 2A Hutchinson-Trinity Catholic HS 160 2A Ellis HS 157 2A Garden Plain HS 156 2A Richmond-Central Heights HS 156 2A Wichita-The Independent HS 156 2A Hillsboro HS 153 2A Horton HS 152 2A Sterling HS 151 2A Alma-Wabaunsee HS 148 2A Belleville-Republic County HS 148 2A Syracuse HS 148 2A Arma-Northeast HS 146 2A Marion HS 145 2A Johnson-Stanton County HS 144 2A Leon-Bluestem HS 144 2A Sedgwick HS 143 2A Inman HS 142 2A Ellinwood HS 139 2A Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS 139 2A Uniontown HS 139 2A Lyndon HS 137 2A Winchester-Jefferson County North HS 137 2A Herington HS 136 2A Brookville-Ell-Saline HS 134 2A Lawrence-Bishop Seabury Academy 133 2A Olathe-Heritage Christian Academy 133 2A Pleasanton HS 133 2A Smith Center HS 133 2A Bennington HS 132 2A Salina-Sacred Heart HS 129 2A Medicine Lodge HS 128 2A Oakley HS 125 2A Pratt-Skyline HS 125 2A Plainville HS 124 2A Yates Center HS 122 2A Holton-Jackson Heights HS 120 2A Shawnee-Maranatha Christian Academy 120 2A Elkhart HS 117 2A Sublette HS 117 2A Ness City HS 116 2A Howard-West Elk HS 115 2A WaKeeney-Trego Community HS 115 2A Hoxie HS 114 2A Meade HS 114 2A Goessel HS 112 2A Allen-Northern Heights HS 110 2A Blue Rapids-Valley Heights HS 107 2A Canton-Galva HS 107 2A Oberlin-Decatur Community HS 106 2A Leoti-Wichita County HS 105 2A Oswego HS 105

