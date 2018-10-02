Twenty One Pilots announce 2019 US tour dates

6/1 -- Buffalo, NY, KeyBank Center
6/4 -- Brooklyn, NY, Barclays Center
6/7 -- Pittsburgh, PA, PPG Paints Arena
6/8 -- Atlantic City, NJ, Boardwalk Hall
6/9 -- Charlottesville, VA, John Paul Jones Arena
6/11 -- Raleigh, NC, PNC Arena
6/12 -- Charlotte, NC, Spectrum Center
6/14 -- Jacksonville, FL, Jacksonville Veterans Memorial Arena
6/15 -- Miami, FL, AmericanAirlines Arena
6/16 -- Orlando, FL, Amway Center
6/18 -- Birmingham, AL, Legacy Arena at the BJCC
6/19 -- New Orleans, LA, Smoothie King Center
6/21 -- Houston, TX, Toyota Center
6/23 -- Austin, TX, Frank Erwin Center
6/25 -- Oklahoma City, OK, Chesapeake Energy Arena
6/26 -- Memphis, TN, FedExForum
6/28 -- Indianapolis, IN, Bankers Life Fieldhouse
6/29 -- Columbus, OH, Nationwide Arena Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.