KNDY Area High School Football Scoreboard & Playoff Schedule – 10/26/18

NORTH CENTRAL KANSAS LEAGUE

Chapman 48, Clearwater 14

Clay Center 40, Wichita Trinity 15 (Non Playoff)

Marysville 40, Santa Fe Trail 17

Perry-Lecompton 34, Wamego 20

Pratt 52, Concordia 27

Ulysses 28, Abilene 0

UPCOMING:

3A Regional: Marysville at Topeka Hayden – Nov. 2 on AM 1570/FM 94.1 KNDY

3A Regional: Chapman at Andale – Nov. 2

TWIN VALLEY LEAGUE

Axtell 58, Pike Valley 12

Blue Valley-Randolph 68, Lakeside 0 (Non Playoff)

Centralia 36, Jeff. Co. North 14

Clifton-Clyde 60, Trego Community 14

Decatur Co. 36, Washington Co. 20 (Non Playoff)

Frankfort 30, St. John’s/Tipton 8

Hanover 54, Southern Cloud 0

Onaga 60, Linn 38 (Non Playoff)

Rock Hills 70, Doniphan West 20

Troy 54, Wabaunsee 21

Valley Heights 30, Lyndon 22

Wetmore 60, Tescott 14 (Non Playoff)

UPCOMING:

8-II Regional: Frankfort at Hanover – Nov. 2

8-II Regional: Axtell at Rock Hills – Nov. 2

8-I Regional: Hoxie at Clifton-Clyde – Nov. 2 @ 6 PM

1A Regional: Valley Heights at Jackson Heights – Nov. 2

1A Regional: Troy at Centralia – Nov. 2