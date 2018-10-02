Twenty One Pilots announce 2019 US tour dates

By
Derek Nester
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Credit: Brad HeatonTwenty One Pilots' have announced a 2019 U.S. tour in support of their forthcoming album, Trench. The arena run begins May 31 in Grand Rapids, Michigan, and will wrap up with a hometown show in Columbus, Ohio on June 29. Tickets will be available through Ticketmaster's Verified Fan program. Registration will be open through Sunday, October 7. Visit TwentyOnePilots.com for more info. The 2019 dates make up the second leg of TOP's U.S. Bandito tour. The first leg launches October 16 in Nashville. Trench, the much-anticipated follow-up to 2015's Blurryface, arrives this Friday. Here are Twenty One Pilots' 2019 U.S. tour dates: 5/31 -- Grand Rapids, MI, Van Andel Arena
6/1 -- Buffalo, NY, KeyBank Center
6/4 -- Brooklyn, NY, Barclays Center
6/7 -- Pittsburgh, PA, PPG Paints Arena
6/8 -- Atlantic City, NJ, Boardwalk Hall
6/9 -- Charlottesville, VA, John Paul Jones Arena
6/11 -- Raleigh, NC, PNC Arena
6/12 -- Charlotte, NC, Spectrum Center
6/14 -- Jacksonville, FL, Jacksonville Veterans Memorial Arena
6/15 -- Miami, FL, AmericanAirlines Arena
6/16 -- Orlando, FL, Amway Center
6/18 -- Birmingham, AL, Legacy Arena at the BJCC
6/19 -- New Orleans, LA, Smoothie King Center
6/21 -- Houston, TX, Toyota Center
6/23 -- Austin, TX, Frank Erwin Center
6/25 -- Oklahoma City, OK, Chesapeake Energy Arena
6/26 -- Memphis, TN, FedExForum
6/28 -- Indianapolis, IN, Bankers Life Fieldhouse
6/29 -- Columbus, OH, Nationwide Arena Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.

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