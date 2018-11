KNDY Area High School Football Playoff Scoreboard – 11/2/18

CLASS 3A:

Andale 66, Chapman 22

Marysville 36, Topeka Hayden 14

Sabetha 26, Perry-Lecompton 8

CLASS 2A:

Riley Co. 33, Southeast of Saline 14

CLASS 1A:

Centralia 41, Troy 18

Jackson Heights 35, Valley Heights 20

CLASS 8-MAN DIVISION I

Hoxie 22, Clifton-Clyde 20

CLASS 8-MAN DIVISION II

Axtell 80, Rock Hills 30

Hanover 78, Frankfort 30

NEXT WEEK

Locations and Times To Be Announced

CLASS 3A:

Galena at Marysville – FRI on AM 1570/FM 94.1 KNDY

Parsons vs Sabetha

Smoky Valley vs Pratt

Andale vs Scott Community

CLASS 2A:

Humboldt vs. Rossville

Silver Lake vs. Riley Co.

Hutchinson Trinity vs. Hoisington

Conway Springs vs. Phillipsburg

CLASS 1A:

St. Mary’s Colgan vs. Jackson Heights

Olpe vs. Centralia

Smith Center vs. Sedgwick

Plainville vs. Elkhart

CLASS 8-MAN DIVISION I

Argonia-Attica vs. Solomon

South Central vs. Canton-Galva

Central Plains vs. Hoxie

Hodgeman Co. vs. St. Francis

CLASS 8-MAN DIVISION II

St. Paul vs. Hanover

Waverly vs. Axtell

Osborne vs. South Barber

Dighton vs. Otis-Bison